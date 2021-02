Andrea Zelletta nutre ancora forti dubbi sul comportamento di Dayane Mello: le parole dell'ex tronista sulla modella brasiliana

Il rapporto fra Dayane Mello e Andrea Zelletta nella Casa del Grande Fratello Vip non è certo dei più rilassati. Nonostante la modella abbia spesso affermato di provare dell’affetto per l’ex tronista, ricordiamo che proprio lei lo scorso dicembre sganciò una tremenda bomba sul presunto tradimento della sua fidanzata Natalia Paragoni.

Da quel momento, il nostro Croccantino non è più riuscito a fidarsi completamente della coinquilina, arrivando nuovamente a sparlare di lei con Rosalinda e Andrea Zenga. Il modello ha infatti precisato come Dayane abbia parlato male di Giulia Salemi e di Maria Teresa Ruta, tornando poi a far comunella con entrambe.

Sottolineando il rispetto per la complicata situazione familiare di Dyane, Zelletta ha tuttavia definito alcuni suoi atteggiamenti come “robe da follia”. “Ha messo zizzania. Andava da Maria Teresa a dire le cose quando la scorsa settimana era la prima a non sopportarla. […] Fino alla settimana scorsa ne diceva di ogni su Maria Teresa. Cambiare idea è così facile per lei? […] Non mi piace il gioco che sta facendo”. In effetti, poi, anche sul rapporto tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli la modella brasiliana non si è certo sottratta a commenti poco zuccherini.