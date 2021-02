Ilary Blasi e l’abito in pelle da 2000 euro, i fan: “Stupenda”

Sui social Ilary Blasi ha fatto il pieno di like mettendo in mostra il suo nuovo e seducente look.

In vista della nuova edizione dell’Isola dei Famosi Ilary Blasi ha sfoggiato sui social il suo nuovo look e ha fatto il pieno di like da parte dei fan con un abito in pelle dal costo esagerato.

Ilary Blasi: l’abito in pelle

Molto presto Ilary Blasi sarà al timone dell’Isola dei Famosi 2021 e sui social la showgirl ha condiviso con i fan quello che probabilmente sarà il suo look di lancio per la nuova edizione dello show. “Inizia una nuova avventura”, ha scritto la stylist dela moglie di Francesco Totti nella sua didascalia via social dove ha mostrato il look sfoggiato da Ilary in un camerino.

Per l’occasione la showgirl ha scelto un abito in pelle e sandali con tacchi a spillo color oro, per il make up un trucco naturale e brillante e una lunga coda di cavallo per tenere in ordine la sua fluente chioma bionda. Il costo dell’abito, del marchio Genny, è di ben 1950 euro e si tratta di un tubino in pelle con ampia scollatura sul décolleté. Le scarpe sono invece di Casadei, e il loro costo sarebbe di ben 750 euro.

Nell’ultima edizione del Grande Fratello Vip da lei condotta, Ilary Blasi ha catturato l’attenzione del pubblico sfoggiando una parrucca diversa per ciascuna puntata, e in tanti si chiedono se anche per questa nuova conduzione all’Isola dei Famosi 2021 la showgirl abbia in mente altri trucchi per stupire il pubblico. Il programma dovrebbe prendere il via da marzo, salvo problemi legati all’emergenza sanitaria, e sui social sono già emersi alcuni nomi che dovrebbero poter comporre il cast di questa nuova edizione.