Gemma Galgani, storica e indiscussa protagonista di Uomini e Donne, ha rivelato quale sarebbe stato il momento più difficile della sua vita.

Gemma Galgani: il dramma

Gemma Galgani ha confessato per la prima volta quale sarebbe stato il momento più difficile e buio della sua vita: la dama torinese ha raccontato che, senza dubbio, la scomparsa di sua madre l’avrebbe segnata nel profondo e che ancora oggi sentirebbe la mancanza della donna.

“Patisco molto i distacchi e l’addio di mia madre è stato il momento più doloroso, ne porto ancora le cicatrici”, ha confessato la dama torinese che da anni al dating show di Maria De Filippi è alla ricerca dell’amore.

Dopo l’importante storia con Giorgio Manetti, vissuta proprio all’interno del programma, sembra che Gemma non sia riuscita a trovare nessun altro in grado di farle battere il cuore in maniera sincera.

Lei stessa ha confessato che finora i momenti più belli della sua vita li ha vissuti con quello che all’epoca era suo marito: “La notte passata a guardare le stelle con quello che sarebbe diventato mio marito”, ha confessato la dama a proposito della notte più romantica della sua vita. Attualmente al dating show di Maria De Filippi Gemma ha appena chiuso la relazione con il corteggiatore Maurizio Guerci, durata meno di un batter di ciglia.

Secondo la dama torinese sarebbero state pressioni “esterne” a far cambiare atteggiamento a Maurizio nei suoi confronti, e al momento – nonostante la dama abbia provato a fare nuove conoscenze all’interno del dating show – il vero amore sembra ancora un miraggio.