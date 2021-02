Diletta Leotta e Can Yaman si sposano? Un aereo su Roma ha trasportato un misterioso messaggio con i loro nomi.

Un aereo è stato avvistato su Roma e ha attirato l’ennesima ondata di gossip su Diletta Leotta e Can Yaman. Sullo striscione trasportato dal velivolo era infatti contenuta una proposta di matrimonio contenente i nomi dei due vip.

Leotta e Yaman: nozze in vista?

Uno scherzo? O una reale proposta di matrimonio? In tanti si sono chiesti quale sia la verità dietro al misterioso messaggio trasportato da un piccolo aereo sopra il cielo di Roma il 15 febbraio, all’indomani del giorno di San Valentino (durante il quale Can Yaman e Diletta Leotta hanno finalmente confermato la loro liaison via social). “Diletta, mi vuoi sposare? Ti amo, Can”, recitava il messaggio trasportato dall’aereo.

Sembra improbabile che la conduttrice e l’attore abbiano deciso di sposarsi ma mai dire mai vista la loro riservatezza. I due sono usciti allo scoperto durante la festa degli innamorati, ma già nelle settimane precedenti erano stati avvistati insieme proprio nella Capitale, dove Yaman si era recato per impegni di lavoro (concedendosi alcune cene romantiche a lume di candela in compagnia della conduttrice).

In tanti si sono chiesti anche se il rapporto tra i due fosse autentico visto che, nelle ultime ore, sono emerse sui social alcune foto che mostrerebbero un intero gruppo di fotografi intenti a immortalarli al tramonto, in Costiera Amalfitana (in quello che sembrerebbe proprio il loro primo scatto ufficiale da coppia via social). I due smentiranno le voci in circolazione o la storia durerà meno di un batter di ciglia?