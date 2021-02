Dayane Mello ha conquistato i fan del GF Vip indossando un abito da capogiro alla diretta del 15 febbraio.

Dayane Mello: l’abito

La modella brasiliana ha scelto una gonna dallo spacco vertiginoso e un top con piume lilla svolazzanti di The Attico, il cui valore è rispettivamente di 2300 euro (per il top) e di 990 euro (per la gonna).

Questa quinta edizione del Grande Fratello Vip è ormai agli sgoccioli e la modella ha deciso di restare fino alla fine dello show pur avendo perso, solo qualche settimana fa, suo fratello Lucas. I concorrenti del reality show si sono stretti attorno a lei per la tragica perdita e hanno proposto di lasciare a Dayane la finale. La modella non ha voluto lasciare la casa del reality show perché, a suo dire, sarebbe rimasta sola a causa dell’emergenza sanitaria, che le avrebbe impedito di viaggiare e condividere il suo dolore con i parenti.

Anche il pubblico ha mostrato il proprio cordoglio per il lutto di Dayane e alcuni fan del Grande Fratello si sono appostati fuori dalla Casa di Cinecittà con l’intenzione di lanciare in cielo alcune lanterne luminose. Le forze dell’ordine hanno allontanato le persone in questione a causa delle norme in vigore per l’emergenza Coronavirus.