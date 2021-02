Gf Vip, Elisabetta Gregoraci infiamma i social col suo look

Elisabetta Gregoraci ha fatto il pieno di like con il look sfoggiato durante la diretta del 15 febbraio al GF Vip.

Elisabetta Gregoraci ha conquistato i fan del Grande Fratello Vip grazie al look da capogiro da lei sfoggiato durante la diretta del 15 febbraio.

Elisabetta Gregoraci: il look al GF Vip

La Gregoraci ha ancora una volta attirato l’attenzione su di sé grazie al look da lei sfoggiato durante la diretta del 15 febbraio.

La showgirl nella scorsa diretta (quella del giorno del suo compleanno) aveva optato per un abito semitrasparente mentre stavolta ha optato per un outfit più classico composto da tubino nero e giacca. L’abito è firmato da Marco Bologna mentre le scarpe indossate dall’ex moglie di Briatore sono del marchio Acquazzurra.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Eli&PierpaSpecial❤️ (@specialfriendsgregorelli)

Per quanto riguarda il make up la showgirl ha optato per un intenso smokey eyes mentre i capelli erano legati in un elegante chignon sopra la testa. Ancora una volta sui social in tanti hanno fatto i complimenti ad Elisabetta Gregoraci per la sua straordinari bellezza. Durante la precedente diretta invece, a causa del suo look da capogiro, la showgirl si era attirata contro qualche critica da parte di Antonella Elia, che aveva osservato come la showgirl fosse praticamente in biancheria intima.

Elisabetta Gregoraci non aveva gradito il commento, e Alfonso Signorini era subito accorso in sua difesa.

Dopo l’addio al reality show prima delle vacanze di Natale la showgirl si è ricongiunta al figlio, Nathan Falco, e all’ex marito Flavio Briatore, che non ha mancato di farle gli auguri per il suo compleanno.