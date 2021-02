Nella diretta del Gf Vip del 15 febbraio Giulia Salemi ha sfoggiato un altro dei suoi spettacolari outfit: costo e brand di abito e accessori

La puntata di lunedì 15 febbraio 2021 del Grande Fratello Vip è stata ricca di dinamiche e colpi di scena inaspettati. Molti di essi hanno coinvolto anche Giulia Salemi, una delle protagoniste di questa quinta edizione ormai agli sgoccioli. Come in ogni messa in onda, tuttavia, i fan del popolare reality si sono mostrati assai curiosi di conoscere anche le curiosità sugli outfit dei Vipponi di Cinecittà.

Dopo l’abito magistrale di Dayane Mello e quelli altrettanto stratosferici di Sonia Lorenzini ed Elisabetta Gregoraci, ecco dunque che anche la gieffina italo-persiana ha catalizzato su di sé l’attenzione dei più modaioli.

Il lunedì precedente Giulia Salemi aveva scelto l’otufit già sfoggiato da Belen Rodriguez, composto da un abito-giacca con pantalone nero e capelli legati con uno chignon. La scorsa sera ha invece optato per un abito del prestigioso brand Amen, dal costo di circa 1535 euro.

Ai piedi calzava sandali neri con cinturini firmati Casadei, dal costo di 725 euro.

Nonostante il look impeccabile, la concorrente si è trovata a fare i conti con parecchie nomination insospettabili.

Sentitasi attaccata su più fronti, Giulia è infatti scoppiata in lacrime dopo la puntata, consolata da Pierpaolo, Dayane, Stefania e dallo stesso Tommaso.