Dopo le numerose nomination contro Giulia Salemi, Tommaso Zorzi ha parlato di accanimento: le parole del gieffino sull'ex amica

Dopo la nomination di massa contro Giulia Salemi, Tommaso Zorzi è apparso alquanto pensieroso. Appartatosi in cucina con Stefania Orlando e Rosalinda Cannavò, il milanese ha consigliato di sfruttare tale occasione per avvicinarsi all’ex amica. “L’unica cosa che non voglio è che passi il messaggio dell’accanimento.

[…] Qui è un attimo che sembra il gruppo, il branco contro uno, perché è sempre successo. Magari si può anche sfruttare quest’occasione per avvicinarsi…”, ha di fatto commentato l’influencer.

Tommaso Zorzi e Rosalinda dopo la nomination di massa per Giulia #gfvip pic.twitter.com/Tl8TO6Jt34 — Anthony Festa (@AnthonyFesta86) February 16, 2021

Durante la notte Giulia Salemi è poi di crollata, scoppiando a piangere in camera e sentendosi isolata da tutti.

A quel punto anche Tommaso ha deciso di raggiungere la gieffina per consolarla, lasciandosi andare a un lungo abbraccio di confronto. Sarà stata una strategia di gioco oppure un vero dispiacere nel vederla così a terra?

La questione ha ovviamente preso subito piede anche sui social, dove persino Alessia Marcuzzi ha commentato con emozione il riavvicinamento dei due coinquilini. Tra loro pace fatta?