Isola dei Famosi 2021, Ilary Blasi: “Sarà un ritorno alle radici”

Ilary Blasi ha svelato i primi dettagli sull'Isola dei Famosi 2021, di cui sarà al timone come conduttrice.

Ilary Blasi ha rilasciato la sua prima intervista in merito alla sua nuova conduzione all’Isola dei Famosi 2021 dopo circa un anno di lontana dalla tv, e ha scherzato sul prolungamento del Grande Fratello Vip.

Ilary Blasi: L’Isola dei Famosi

A grande richiesta L’Isola dei Famosi tornerà a marzo sotto la conduzione di Ilary Blasi che, scherzando, ha assicurato che il suo reality show durerà soltanto 3 mesi (e non quanto il Grande Fratello Vip, che per questa quinta edizione è già stato prolungato per ben due volte): “Può darsi che finiremo a Natale! No, scherzo. Io resto tre mesi, poi a giugno voglio andare a Sabaudia”, ha dichiarato la showgirl.

La conduttrice ha anche svelato che i concorrenti saranno 16 e che tra loro ci saranno volti “inediti” in un reality show, che per lei sarà una sorta di ritorno alle radici. “Sarà un ritorno alle radici, allo spirito originario del format: i naufraghi torneranno a soffrire la fama e la lontananza dalle loro comodità quotidiane”. “L’inviato sarà una sorpresa. Opinionisti non so quanti ne avremo ma sono importanti, perché sono la tua spalla.

Mi piacerebbe un accostamento tra vecchio e nuovo, magari un volto familiare e una mente più giovane”, ha svelato Ilary Blasi.

Stando ai rumor in circolazione tra i naufraghi di questa nuova edizione vi saranno Giovanni Ciacci, Amedeo Goria, Paul Gascoigne, Brando Giorgi, Elisa Isoardi, Vera Gemma, Akash Kumar, Fariba Tehrani, Clemente Russo, il cromatologo Ubaldo Lanzo, Angela Melillo e Valentina Persia, oltre a un visconte il cui nome resta per il momento top secret.