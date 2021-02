Kledi Kadiu e sua moglie, Charlotte Lazzari, hanno annunciato via social di essere in attesa del loro secondo bebè.

Kledi Kadiu e Charlotte Lazzari aspettano il loro secondo figlio. Sui social la coppia ha dato il tenero annuncio mostrando una foto dell’ecografia.

Kledi Kadiu papà per la seconda volta

Con enorme gioia Kledi Kadiu e sua moglie, Charlotte Lazzari, hanno annunciato che avranno un secondo bebè.

La coppia ha avuto la prima figlia, Lea, nel 2016. “La famiglia sta per allargarsi! Ad agosto arriverà̀ una nuova gioia. Siamo davvero al settimo cielo”, hanno scritto i due nella didascalia del loro post via social mostrandosi felici e sorridenti con in mano le prime ecografie.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Kledi Kadiu (@kledi)

Per il momento la coppia ha preferito non svelare ulteriori dettagli rispetto a questo secondo bebè in arrivo, ma in tanti tra fan, amici e colleghi hanno fatto loro le congratulazioni via social. Tra questi anche l’ex collega Veronica Peparini, che tra i commenti al post ha scritto: “Wow che bello! Auguri a voi tre”, così come Lorella Cuccarini ed Ermal Meta. La coppia era convolata a nozze con una cerimonia top secret il 28 giugno 2018, e finora entrambi hanno preferito mantenere il massimo riserbo sulla propria vita privata pur essendo più innamorati che mai.

Il secondo figlio di Kledi dovrebbe nascere ad agosto, e in tanti sui social non vedono l’ora di sapere se sarà un maschietto o un’altra femminuccia. Kledi e Charlotte sveleranno ulteriori dettagli sulla gravidanza attraverso i social?