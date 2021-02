Chiara Nasti e Nicolò Zaniolo stanno insieme: il tatuaggio di coppia

Chiara Nasti e Nicolò Zaniolo sono usciti allo scoperto mostrandosi per la prima volta insieme via social.

Dopo che a San Valentino Chiara Nasti aveva postato un enorme mazzo di rose con il numero 22, lei e Nicolò Zaniolo sono usciti allo scoperto mostrando il loro primo tatuaggio di coppia.

Chiara Nasti e Nicolò Zaniolo

Archiviato il flirt con Madalina Ghenea, Nicolò Zaniolo avrebbe ritrovato la serenità accanto all’influencer Chiara Nasti.

Il rumor aveva iniziato a circolare già da San Valentino, quando l’influencer aveva postato un enorme mazzo di rose con il numero 22 (lo stesso della maglia del calciatore). A seguire i due si sono mostrati insieme in una serie di stories via social, e Chiara Nasti ha anche mostrato il tatuaggio “di coppia” (un cuore trafitto da una freccia) che i due si sarebbero fatti nei giorni scorsi per ufficializzare il loro amore.

Al momento entrambi non hanno confermato apertamente la liaison, ma a giudicare dalle immagini circolate via social la relazione tra i due sarebbe ormai certa.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Rompipallone.it (@rompipallone.it)

Nicolò Zaniolo sta per avere il suo primo figlio dalla storica ex fidanzata Sara Scaperrotta, con cui la relazione è naufragata nonostante la gravidanza.

Negli scorsi mesi il calciatore si è trovato nell’occhio del ciclone per il suo presunto flirt con Madalina Ghenea, che attraverso un comunicato ufficiale aveva smentito di aver mai avuto con lui una relazione. Nel frattempo Chiara Nasti è stata invece al centro di un presunto interessamento da parte del calciatore Neymar, mai confermato dai due diretti interessati.