Nelle scorse ore il Grande Fratello ha dato la possibilità a Dayane Mello di sentire al telefono i suoi famigliari. La modella ha così parlato con il fratello Juliano e con suo padre, che vivono entrambi in Brasile, dove pochi giorni fa è scomparso Lucas.

Tornata nella Casa, la gieffina è apparsa evidentemente scossa, confidandosi poi con Giulia Salemi. Raccontando dunque del padre ancora traumatizzato dal recente dolore, Dayane ha detto di sentirsi male nel vederlo così, mentre l’influencer le è stata accanto dimostrando grande dolcezza e commozione.

Dayane:”Grazie per esserci sempre per me.”

Giulia:”Grazie a te, per essermi stata accanto nel momento in cui avevo realmente bisogno di un’amica.”

Day:”Non voglio che tu vada via, ho bisogno di te.”

