Maria Teresa Ruta, dopo essere stata eliminata dal Grande Fratello Vip, ha commentato il comportamento di Stefania Orlando e di Tommaso Zorzi.

La conduttrice Maria Teresa Ruta, ultima concorrente eliminata del Grande Fratello Vip, ha deciso di esprimere alcune considerazioni sulla conclusione del suo percorso e sui suoi compagni di viaggio, nel corso di una puntata di Casa Chi.

Maria Teresa Ruta, lo sfogo su Stefania Orlando

Maria Teresa Ruta ha deciso di dare libero sfogo alle emozioni provate in seguito a quanto accaduto con Stefania Orlando e Tommaso Zorzi. A questo proposito, infatti, l’ex-concorrente del GF Vip ha dichiarato: «Tommaso ha fatto un piccolo scivolone con quel suggerimento sbagliato di Stefania. Ci sta di dare suggerimenti sbagliati e ci sta anche a 25 di seguire cose non giuste. […] Cosa penso di Stefania che vuole che le giovani vadano avanti? Lei ha sempre detto di voler salvaguardare chi ha fatto con lei il percorso fin dall’inizio e questo è sempre stato un po’ il suo mood».

Proprio in relazione al comportamento di Stefania Orlando, la conduttrice ha aggiunto: «Allora, se vuoi salvaguardare questo, devi farlo con chi ti è stato amico dall’inizio, affettuosamente amica. Chi ha cercato sempre, pur di non vederti soffrire sulla nomination di Tommaso, di inventare cose assurde, dando la coppa a qualcun altro. Lei in effetti è un po’ come me: a volte non fa quel passo indietro che dovrebbe fare per età. Ha quelle gambe lunghe lunghe e vuole camminare».