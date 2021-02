Sanremo 2021, Extraliscio: primo positivo al Covid tra i Big

Moreno Conficconi, membro degli Extraliscio in gara tra i Big al 71esimo Festival di Sanremo, è recentemente risultato positivo al Covid.

Il debutto del 71esimo Festival di Sanremo è previsto per il prossimo 2 marzo 2021: a sole due settimane dall’esordio dello show canoro, tuttavia, è stato individuato il primo artista positivo al Covid tra i Big in gara.

Extraliscio, primo positivo al Covid tra i Big di Sanremo

Primo positivo al coronavirus tra i Big che parteciperanno al Festival di Sanremo: si tratta di Moreno Conficconi, membro degli Extraliscio noto come Moreno il Biondo. La notizia è stata resa nota nel pomeriggio di mercoledì 17 febbraio, poco prima che il gruppo facesse il proprio ingresso all’interno del Teatro Ariston per le prove.

Moreno Conficconi è risultato positivo al tampone rapido e dovrà, pertanto, sottoporsi al tampone molecolare per avere conferma dell’avvenuto contagio.

Intanto, gli altri esponenti della band, Mirco Mariani e Mauro Ferrara, si trovano in quarantena e attendono i risultati del test. La medesima sorte è toccata anche a Davide Toffolo, membro dei Tre Allegri Ragazzi Morti, con il quale gli Extraliscio avrebbero dovuto esibirsi all’Ariston.

Nel rispetto del protocollo sanitario anti-Covid, inoltre, sono state avviate le procedure finalizzate a decretare il tracciamento dei possibili contatti avvenuti tra gli artisti in gara.

Tuttavia, qualora l’infezione da SARS-CoV-2 di Moreno Conficconi dovesse essere confermata, il regolamento del 71esimo Festival di Sanremo prevede il ritiro immediato dalla competizione per i soggetti positivi al virus. Ciononostante, bisogna considerare che, trascorsi i dieci giorni di quarantena, nel caso in cui il tampone di controllo dovesse dare esito negativo, gli Extraliscio potrebbero avere ancora la possibilità di rientrare regolarmente in gara e presentate il loro brano Bianca luce nera, scritto da Mirco Mariani, Pacifico ed Elisabetta Sgarbi.