Luigi Berlusconi e Federica Fumagalli aspettano il loro primo figlio, 13esimo nipote per Silvio Berlusconi.

Silvio Berlusconi diventerà presto di nuovo nonno: suo figlio Luigi Berlusconi, convolato recentemente a nozze con Federica Fumagalli, sarà padre per la prima volta.

Silvio Berlusconi di nuovo nonno

Un’altra cicogna è attesa a casa di Silvio Berlusconi: Luigi Berlusconi, ultimogenito del Cavaliere e di Veronica Lario, aspetterebbe il suo primo figlio insieme a Federica Fumagalli, storica fidanzata sposata lo scorso 7 ottobre a Milano.

Le nozze erano state celebrate nel massimo riserbo e alla presenza dei familiari più intimi della coppia a causa dell’emergenza sanitaria tutt’ora in corso. Silvio Berlusconi, risultato positivo al Covid proprio durante quelle settimane, non aveva potuto presenziare alle nozze.

Quello di Luigi Berlusconi e Federica Fumagalli sarà il 13esimo nipote per l’ex premier, ma al momento non è noto se sarà un maschietto o una femminuccia. Stando alle prime indiscrezioni il bebè dovrebbe nascere durante l’estate del 2021 e per la coppia si tratterebbe di un importante coronamento per la loro lunga storia d’amore. Luigi Berlusconi lavora nel campo della finanza e dal 2014 è presidente della holding che gestisce il suo patrimonio quello delle sorelle.

Federica Fumagalli invece, da sempre riservatissima per quanto riguarda la sua vita privata, lavora con la MB Projects. I due non hanno ancora ufficializzato la notizia della gravidanza, ma in tanti sono in attesa di saperne di più.