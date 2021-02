Il Grande Fratello Vip non smette mai di stupire: l'ultimo exploit bollente tra Giulia Salemi e Dayane Mello

Pochi giorni separano ormai i nostri Vipponi dalla super finalissima di lunedì 1° marzo 2021. Tuttavia nella casa del Grande Fratello Vip 5 sta accadendo di tutto. Dopo la dolce liaison scoppiata tra Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga, le telecamere della Casa hanno infatti intercettato un clamoroso fuori programma fra Dayane Mello e Giulia Salemi.

Sdraiata sul divano in salotto, la modella brasiliana è stata infatti raggiunta dall’influencer italo-persiana, che le si è accovacciata dappresso e avvicinata al viso. A quel punto ecco scattare niente meno che un bacio bocca a bocca, ma per nulla innocuo. “Hai messo la lingua?“, ha infatti domandato Dayane, come del resto dimostrano le immagini registrate. La Salemi ha pertanto risposto di essersi confusa pensando fosse Pierpaolo, lì peraltro presente ad assistere al clamoroso siparietto da censura.

Solo pochi minuti prima, la stessa Dayane Mello aveva riflettuto sull’imminente fine del reality show condotto da Alfonso Signorini. Ricordiamo infatti che il programma si è prolungato ben oltre il termine previsto, rivelandosi l’edizione più lunga finora mai affrontata dai Vip nostrani.

Proprio tale allungamento aveva provocato non poche ansie nei concorrenti, tuttavia oggi superate in vista del traguardo finale.