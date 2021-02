Françoise Cactus, cantante e battersta degli Stereo Total, è morta all'età di 57 anni.

Françoise Cactus si è spenta all’età di 57 anni. La cantante e batterista degli Stereo Total è morta mercoledì 17 febbraio dopo avere a lungo lottato contro un cancro al seno. Ad annunciare la triste scomparsa è stato proprio l’altro membro del duo francotedesco, Brezel Göring, sulla loro pagina Facebook.

L’annuncio

“Siamo devastati nell’annunciare la morte della nostra amata amica, cantante e batterista Françoise Cactus. È morta serenamente a casa questa mattina, 17 febbraio 2021, di cancro. Riposa in pace, amica nostra! Per sempre 16!“. Questo il messaggio apparso nella pagina Facebook degli Stereo Total.

Il duo francotedesco di musica elettronica era stato creato nel 1993 e fino a poco tempo fa era in attività. Le canzoni scritte nel corso della loro carriera erano principalmente in francese, ma nei loro album non mancavano anche canzoni in tedesco, spagnolo, giapponese, turco e italiano.

L’ultimo album, “Ah! Quel Cinéma!“, fu pubblicato nel 2019. Françoise Cactus era molto nota anche per essere stata un membro del gruppo alternative rock Lolitas. Al momento della morte aveva soltanto 57 anni.