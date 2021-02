Belen Rodriguez ha rivelato che avrà una bambina e ha confessato il nome scelto per lei insieme ad Antonino.

Belen Rodriguez ha svelato di aspettare una bambina e ha rivelato quale sarà il nome per la piccola in arrivo durante l’estate 2021. Lei e Antonino Spinalbese sono più felici che mai.

Belen Rodriguez avrà una figlia

Il sogno di Belen Rodriguez si è realizzato: la seconda figlia della showgirl sarà una femminuccia e dovrebbe nascere tra la fine di maggio e l’inizio di giugno 2021.

Lei e Antonino hanno scelto il nome per quella che sarà la loro prima figlia: “Si chiamerà Luna Marie. Sognavo fosse una femminuccia. Nascerà in estate. Spero mi assomigli, non vedo l’ora di farle tante treccine”, ha confessato la showgirl che oggi, accanto all’hair stylist milanese, ha ritrovato la serenità.

La coppia si frequenta da 8 mesi e il desiderio di avere un figlio insieme si sarebbe concretizzato quasi da subito.

Belen ha dichiarato che quello da lei provato per Antonino sarebbe stato un vero e proprio colpo di fulmine, e ha assicurato che il suo compagno piacerebbe molto anche a suo figlio Santiago (nato dall’amore per Stefano De Martino). “Avevo smesso di credere nell’amore. Oggi voglio che duri per sempre, non troverò mai più una persona come Antonino”, ha confessato la showgirl. Belen ha anche rivelato per la prima volta che lei e Antonino avevano perso un primo figlio insieme.

La showgirl infatti avrebbe avuto un aborto spontaneo prima di cercare questa nuova gravidanza: “Ero rimasta incinta per sbaglio. Quando io e Antonino lo abbiamo scoperto eravamo basiti che fosse accaduto. (…) dopo quattro giorni ho perso il bambino. Siamo stati malissimo. Questo ci ha fatto capire però che desideravamo tantissimo un figlio. Fortunatamente, il mese dopo è arrivato”, ha rivelato la showgirl.