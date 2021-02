Claudio Bisio ha annunciato via social di essere positivo al Coronavirus e di essere in isolamento domiciliare.

Con un video condiviso via social Claudio Bisio ha fatto sapere ai fan di essere risultato positivo al Coronavirus e di aver annullato i suoi impegni di lavoro previsti per le prossime settimane.

Al momento il conduttore sarebbe in isolamento domiciliare con sintomi lievi della malattia: “Da qualche giorno sono positivo al Covid. Niente di grave, penso, spero. Non ho febbre, ho solo una tosse fastidiosa, ogni tanto. Ho un po’ di voce abbassata come sentite”, ha dichiarato via social. In tanti tra fan, amici e colleghi gli hanno inviato i loro messaggi di solidarietà e di auguri.

A aprile 2020 Claudio Bisio aveva vissuto un momento molto difficile a causa della pandemia: sua madre era scomparsa e lui e sua sorella non le erano potuti stare accanto proprio a causa delle problematiche legate alla pandemia. L’attore ha dichiarato che tuttora non saprebbe dire se sua madre fosse positiva al Coronavirus o meno, al momento della scomparsa. “Aveva più di 90 anni e non saprò mai le cause della sua morte.

Se era malata di Covid? Questo ancora non lo so. Non mi potevo avvicinare a lei. Volevo comunque restare al suo fianco. Ho indossato guanti e mascherina per proteggere lei e me stesso. Un’esperienza drammatica”, ha affermato il celebre conduttore.