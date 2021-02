Brutta lite tra Dayane Mello e Rosalinda Cannavò.

L’amicizia tra Dayane Mello e Rosalinda Cannavò sembrerebbe essere giunta ai titoli di coda. L’avvicinamento dell’attrice al coinquilino Andrea Zenga ha infatti creato una rottura nel loro rapporto. Lo dimostra l’acceso confronto avuto dalle due nel corso della puntata del Grande Fratello Vip andata in onda venerdì 19 febbraio.

Dayane Mello contro Rosalinda Cannavò

Dayane Mello e Rosalinda Cannavò, nel corso della puntata, hanno avuto modo di confrontarsi in merito agli sviluppi della loro amicizia. “Le cose ovviamente sono cambiate. Le sue priorità sono cambiate. È entrata una persona e ne è uscita un’altra. Ho tantissimi dubbi su di lei“, ha detto la modella brasiliana.

Rosalinda: “Mi ha ferito”

Parole che hanno ferito Rosalinda: “Io non butto cinque mesi di amicizia che per me sono stati veri.

Lei dice tutto e il suo contrario. Prima mi adorava e voleva andare a vivere con me. Ora mi prende in giro, dice che faccio la vittima, mi fa il verso, dice che sono pesante, che è tutta una strategia. Per lei è facile attaccare sul personale. Lo ha fatto con me e con tante persone qua dentro. Io sono fiera di quello che sono e di come uscirò da qui. Ho seguito i miei sentimenti.

Quello che dice mi fa malissimo, non riesco a fingere di essere felice. Sto male perché lei per me è importante. Ma se non è felice di vedermi rinascere… Come fai ad attaccare una persona che ti è stata vicina sempre“, ha risposto l’attrice.

E ha aggiunto: “Io non devo dare conto a nessuno della mia vita, faccio quello che cavolo mi pare. Aveva sempre una faccia incaz**ta, non mi veniva di andare a raccontarle le cose. Sono gelosa? Ma di che. Mi diceva che dovevo portare rispetto, come se non sapessi di avere una relazione fuori“.

Dayane: “Piangi tutto il giorno”

Successivamente è arrivata anche la ribattuta di Dayane Mello: “Diciamo le cose come stanno, lei è stata un pilastro nel mio percorso. Hai fatto un percorso con me ma quando ti è successa una cosa bella, non me lo hai detto. Tu sei quello, triste tutto il giorno. Tu hai nominato i miei affetti. Sei falsa. Adesso ci salutiamo buongiorno, buonanotte, buonasera. Ma lei deve fare il suo percorso. Io ho altro a cui pensare e Alfonso tu sai a cosa mi riferisco. L’affetto c’è, l’amicizia c’è, ma ora ci sono cose che non mi tornano“.