Nelle ultime ore si è diffusa sul web una notizia che riguarda da vicino Giulia Salemi: secondo i rumors la popolare influencer sarebbe incinta

Sul web è diventata praticamente virale la notizia secondo cui Giulia Salemi sarebbe incinta. La gieffina, che aveva già partecipato al Grande Fratello Vip nel 2018, ha difatti avuto una seconda opportunità nell’attuale edizione del reality, trovando peraltro l’amore con Pierpaolo Pretelli.

RAGA RICORDIAMOCI DI SALVARE STEFANIA, PERCHÉ GIULIA SALEMI È INCINTA E AL BAMBINO FA MALE TUTTO QUESTO STRESS FACCIAMOLA USCIRE PER IL SUO BENE!!!#nostefynogf #tzvip — irene con la k (@iirriiss22) February 18, 2021

Ma quindi Giulia è incinta o no??? 😂#tzvip #gfvip — Renato Maria Zorpini 🐀 (@dylanekelly) February 18, 2021

In queste ultime ore sui social sta dunque impazzando tale news molto particolare sulla presunta gravidanza di Giulia. Nei messaggi che circolano su Twitter si dice addirittura che la cosa sia pressoché certa, come certo sarebbe il fatto che l’ex Velino non avrebbe nulla a che fare con tale condizione. La notizia non ha ovviamente trovato al momento nessun tipo di conferma o smentita. Intanto sui social si altalenano i commenti dei fan, tra chi creda possa essere vero e chi invece la considera una vera e propria bufala.