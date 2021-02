Alfondo Signorini ha svelato le motivazioni della sospensione del televoto del Grande Fratello Vip.

Il televoto del Grande Fratello Vip di questa settimana, con protagoniste Giulia Salemi e Stefania Orlando, era stato interrotto a sorpresa. In tanti si sono domandati in questi giorni il motivo. Il conduttore Alfonso Signorini, nel corso della puntata del reality show andata in onda venerdì 19 febbraio, ha finalemente spiegato le ragioni della decisione.

Il motivo della sospensione del televoto

“Ho una precisazione molto importante da farvi che riguarda il televoto tra Giulia Salemi e Stefania Orlando, vi leggo il comunicato. L’ultima sessione di televoto si è interrotta a causa di una mole anomala di voti pervenuti alla piattaforma; conseguentemente, la sessione è stata sospesa per il tempo necessario a ripristinarne il corretto funzionamento, a garanzia dei concorrenti e dei telespettatori. Come sempre tutte le operazioni di televoto si sono svolte alla presenza di un notaio che ne certifica l’assoluta correttezza, quindi voi potete continuare a votare tra Giulia e Stefania”. A dirlo è stato Alfonso Signorini.

Nessuna squalifica, dunque, come alcuni telespettatori temevano, bensì qualche problema tecnico subito risolto. Il televoto è dunque ripartito.