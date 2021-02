"Il tifo lo lascio a voi", ha detto Guenda Goria in merito alla presunta querelle con Tommaso Zorzi e Stefania Orlando.

L’eliminazione di Maria Teresa Ruta dal Grande Fratello Vip a pochi passi dalla finale non è andata giù a molti. La figlia Guenda Goria si è infuriata a seguito del verdetto, sostenendo che la madre meritasse tanto di arrivare a quel traguardo. La conduttrice successivamente si è chiarita con Stefania Orlando e Tommaso Zorzi, i quali erano ritenuti i colpevoli della sua uscita, e tutto sembrava essersi placato.

I fans di Tommaso Zorzi, tuttavia, nei giorni seguenti hanno insinuato che Guenda Goria abbia influenzato i telespettatori, mettendoli contro l’influencer e Stefania Orlando. Una accusa che non è piaciuta alla figlia d’arte.

La risposta di Guenda Goria

“Cari amici, quando mi è stato proposto di partecipare al GF ho pensato che sarebbe stata una bella avventura con mamma. Io ho una carriera solida alle spalle e un futuro davanti con o senza la tv o i social perché l‘ho costruita negli anni con grande dedizione.

Io non vi incito contro nessuno perché non vivo di questo. Sostenevo mamma come ogni figlia è giusto che faccia e sarò felice di riabbracciare i miei amici e verificare la loro presenza nella mia vita. Il tifo lo lascio a voi. Io vivo i rapporti con onestà intellettuale. Per me vincere il GF non è mai stato un obiettivo. Credo che ciò che conta sia lasciare un segno alle persone a cui si vuole parlare, quelle stesse persone che potranno seguirti una volta terminata questa corsa frenetica“.

Lo ha scritto Guenda Goria su Twitter a seguito delle polemiche, sottolineando di non nutrire alcun rancore nei confronti di Tommaso Zorzi e Stefania Orlando e di essere pronta a riabbracciarli.