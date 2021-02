Ilary Blasi ha mostrato sui social l'ultimo arrivato in famiglia: si tratta di una capretta.

La famiglia Totti si allarga ulteriormente: Ilary Blasi ha mostrato sui social alcune immagini di sua figlia Isabel mentre teneva in braccio una capretta, ultima arrivata nella villa romana della conduttrice e della sua famiglia.

Ilary Blasi: la capretta

Ilary Blasi e Francesco Totti hanno deciso di adottare una capretta: la coppia ne aveva già un’altra e adesso i due animali potranno farsi compagnia nella villa romana dei due vip.

Nelle immagini postate dalla conduttrice si vede la figlia più piccola, Isabel, mentre tiene teneramente in braccio la capretta, più felice che mai. In passato lo stesso Totti aveva confessato che anche sua figlia Chanel avesse una vera e propria passione per gli animali: “Se fosse per lei casa nostra sarebbe uno zoo. Ama tantissimo gli animali, vorrebbe fare la veterinaria”, aveva raccontato.

Oltre alle due capretti Ilary Blasi possiede anche la gatta Sphynx Donna Paola, diventata ormai famosa sui social. Quest’estate la gatta aveva messo al mondo alcuni cuccioli e la showgirl non aveva mancato di aggiornare i fan via social mostrando le sue ecografie e la “sala parto” da lei realizzata per l’arrivo dei cuccioli. In passato il gatto di Ilary Blasi, notoriamente di una razza piuttosto rara, era stato ampiamente criticato dai fan dei social, ma la showgirl non ha mai dato peso a questo genere di critiche.

Come lei anche i suoi figli hanno un vero e proprio amore per i loro amici a quattro zampe.