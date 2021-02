Tanti ospiti nel salotto di Live Non è la D'Urso domenica 21 febbraio.

La prossima puntata di Live Non è la D’Urso, la cui messa in onda è in programma domenica 21 febbraio, riserva tante sorprese. Si continuerà a parlare del Grande Fratello Vip, che ormai si appresta ai titoli di coda, e a tanti altri temi di gossip e non solo.

Gli ospiti sono accesissimi in vista dei molti confronti previsti.

Gli ospiti di Live Non è la D’Urso

L’ospite più attesa della nuova puntata di Live Non è la D’Urso è senza dubbio Maria Teresa Ruta, recenemente eliminata dal Grande Fratello Vip. La conduttrice sarà la protagonista delle cinque sfere insieme ai suoi figli e, in particolare, a Guenda Goria. Tante le accuse ricevute nei giorni scorsi, a cui finalmente potrà rispondere a tono, in merito al suo comportamento all’interno della casa più spiata d’Italia e non solo.

In studio da Barbara D’Urso ci sarà anche Platinette, che oltre a confrontarsi con Maria Teresa Ruta, parlerà della querelle con Tommaso Zorzi, ancora all’interno del realità show, che ha duramente attaccato. Già mesi fa i due si erano scontrati sul tema delle unioni civili. Infine, spazio a Clizia Corvaia e Paolo Ciavarro, coppia nata proprio tra le mura del Grande Fratello Vip.