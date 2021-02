Barbara Palombelli affiancherà Amadeus nella conduzione di Sanremo nella giornata di venerdì 5 Marzo 2021. L'emozione della conduttrice

Sarà Barbara Palombelli, la co-conduttrice di Sanremo, per la serata di venerdì 5 Marzo 2021. Questa la decisione presa e comunicata tramite l’Agenzia Ansa.

Sanremo: Barbara Palombelli, sarà co-conduttrice della serata del venerdì

L’Agenzia Ansa lo ha appena comunicato tramite una nota: “Giornalista di lungo corso, conduttrice radiofonica e volto televisivo con all’attivo il maggior numero di ore di presenza sul piccolo schermo all’anno, Palombelli calcherà il palcoscenico del Teatro Ariston durante la serata del venerdì al fianco del direttore artistico e conduttore Amadeus”.

Quindi sarà lei la presenza femminile, che aiuterà Amadeus nella conduzione della puntata di venerdì 5 Marzo 2021. Altre donne erano già state scelte per le altre serate, tra cui Naomi Campbell, Elodie e Matilda De Angelis.

L’emozione di Barbara Palombelli

L’emozione per essere stata scelta da Amadeus come compagna di viaggio nella kermesse sonora, è palpabile anche tramite il post che la giornalista e conduttrice di Mediaset, ha pubblicato su Facebook:

“Ho ricevuto una telefonata di Amadeus… e sarò a Sanremo con lui venerdì 5 marzo! Sono stata al festival varie volte come giornalista e in giuria ma questa volta è diverso: salirò sul palco!!! Sarà una emozione pazzesca, incredibile: Sanremo è casa, è famiglia.

È la nostra memoria, sono mio padre e mia madre che guardano la tv con noi bambini… quest’anno, poi, sarà una edizione speciale! Il pensiero correrà a tutti quelli che hanno sofferto e sarà ancora più importante mostrare un Paese unito che saprà ritrovare nella musica, come ha sempre saputo fare nella sua storia, una grande energia per rinascere!!! Grazie Amadeus! E grazie alla mia meravigliosa azienda, Mediaset, che mi autorizza ad andare!!!”.

Chi è Barbara Palombelli

Dopo essere entrata in Rai negli anni ’70, approda a Il Giornale di Indro Montanelli, tra il 1984-1987. Ha poi lavorato per il Corriere della Sera, e nel periodo compreso tra il 1991-2000 per La Repubblica. Nel 2006, dopo essere stata opinionista Rai, passa alla concorrente Mediaset. Diverse le rubriche da lei curate per vari programmi. A partire dal 2013 prende il timone di Forum, andando a sostituire la storica conduttrice Rita Dalla Chiesa. Dal 2018 inoltre, oltre a Forum e Lo Sportello di Forum, su Rete 4 alle ore 14, conduce sempre su Rete 4 il pre-serale Stasera Italia, programma che tratta argomenti di politica, e in generale di ciò che accade nel paese italiano. Attualmente è la conduttrice con il maggior numero di ore in tv nel corso dell’anno.