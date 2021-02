Sylvie Lubamba, verità o gossip la storia d'amore con Alessandro Di Giuseppe?

Attimi concitati nel corso della puntata di Pomeriggio 5 andata in onda venerdì 19 febbraio. Protagonista, come ospite di un talk show legato alla castità, Sylvie Lubamba. La modella ha rivelato di avere una frequentazione in atto con un inviato delle Iene, che tuttavia ha smentito in diretta.

La verità di Sylvie Lubamba

“Il 7 Febbraio è uscita la notizia della mia scarsa vita intima (sette anni di astinenza, ndr), poi l’11 di Febbraio ho incontrato una persona che mi piace molto. Un autore e inviato de Le Iene, che si chiama Alessandro. Non è Alessandro Di Sarno. Però con lui non è ancora successo niente. Lui lo sa. Ho chiesto il permesso prima di fare il suo nome“, ha detto Sylvie Lubamba.

In studio, dunque, è uscito il nome di Alessandro Di Giuseppe. La modella di origini congolesi ha non troppo velatamente confermato. E ha aggiunto: “Lui mi ha detto “sei una ragazza che mi piace molto, ho sempre avuto questo sesto senso. Frequentiamoci e capiamo. Però io avendo 50 anni e tu 48 ho un progetto serio.””.

Pochi istanti dopo, tuttavia, è arrivata la smentita del diretto interessato alla redazione di Pomeriggio 5, come annunciato da Barbara D’Urso.

Ciò non è andato giù a Sylvie Lubamba. “Non sono una bugiarda“, ha ribadito. Quale sarà la verità?