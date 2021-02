Federica Panicucci avrebbe ricevuto una querela da parte di Wanna Marchi e sua figlia, Stefania Nobile.

Wanna Marchi intende trascinare Federica Panicucci in tribunale? Stando a indiscrezioni l’ex Regina delle televendite avrebbe denunciato insieme a sua figlia, Stefania Nobile, la nota conduttrice di Mattino Cinque.

Wanna Marchi contro Federica Panicucci

Stando a indiscrezioni Wanna Marchi e sua figlia Stefania Nobile non avrebbero gradito una frase pronunciata dalla conduttrice Federica Panicucci nei loro confronti in diretta tv, e per questo avrebbero sporto querela.

“Hanno dei morti sulla coscienza”, aveva detto la conduttrice a proposito delle due donne, per anni al centro di un procedimento giudiziario (e poi in carcere) per bancarotta fraudolenta e per le truffe legate alle loro televendite televisive. Federica Panicucci al momento non ha commentato la notizia, ma Gabriele Parpiglia ha fatto sapere: “Guai legali in corso, che arrivano dal passato per la conduttrice Federica Panicucci. Durante una diretta la conduttrice ha dichiarato ‘La Marchi e la Nobile hanno dei morti sulla coscienza’.

Questa frase non è stata digerita dalle ‘Marchi’ che sono passate ad azioni legali che oggi (…) hanno avuto un seguito legale con rinvio a giudizio. Come finirà ? La questione è in evoluzione”.

Federica Panicucci intanto ha spiegato sui social il motivo delle sue dite fasciate in diretta tv: la conduttrice avrebbe avuto un incidente domestico mentre stava cucinando e pertanto dovrà indossare le fasciature ancora per qualche giorno. In tanti sui social hanno espresso la loro preoccupazione per le sue condizioni di salute, ma la conduttrice ha presto rassicurato i suoi fan.