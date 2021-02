Sempre elegante e di classe la padrona di casa del rotocalco pomeridiano del sabato televisivo, Silvia Toffanin sceglie un completo blu

Il sabato pomeriggio di Canale 5 ha il volto di Silvia Toffanin da anni. La regina del rotocalco televisivo ama mostrarsi sempre al meglio ma non ha mai troppo stravolto il suo look, nè in fatto di acconciatura nè nel suo abbigliamento.

Completo indossato da Silvia Toffanin a Verissimo

Per l’ultima puntata di Verissimo la Toffanin ha scelto di presentarsi in studio con un completo mannish blu elettrico, con giacca e pantaloni coordinati e ai piedi dei décolleté dello stesso colore, senza rinuciare all’immancabile tacco a spillo.

Sempre impeccabile ed elegantissima, settimana dopo settimana la Toffanin si conferma un’icona indiscussa di bellezza e di stile, anche con un look “maschile” come impone il trend mannish, optando per il blu elettrico, che mette in risalto i suoi occhi e capelli scuri.

Acconciatura e stile della Toffanin

Più del solito, in questa stagione di Verissimo Silvia Toffanin punta su una chioma extra long come impone il trend del momento in fatto di acconciature. La conduttrice e compagna di Piersilvio Berlusconi ha sempre portato i capelli lunghi, oltre le spalle, ma quest’anno li ha allungati fin sotto al seno, con un’aggiunta di sfumature bionde sulle punte: una pettinatura elegante, naturale e glamour allo stesso tempo.