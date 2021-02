C’è posta per te, Giuseppe ricompra le fedi alla moglie Maria

Tra gli ospiti della trasmissione Stefano De Martino che ha fatto una sorpresa alla signora Maria. Ecco cosa è successo.

Maria De Filippi è tornata in onda sabato 20 febbraio 2021 con la settima puntata della nuova edizione di C’è posta per te, con la conduttrice che, come al solito, è riuscita a regalare al proprio pubblico tante storie emozionanti.

Tra gli ospiti della trasmissione Stefano De Martino, che ha fatto una sorpresa alla signora Maria. Ecco cosa è successo.

La storia di Giuseppe e Maria

Nel corso della puntata di C’è posta per te, in onda sabato 20 febbraio 2021, Maria De Filippi ha raccontato la storia di Giuseppe e Maria. A chiedere l’intervento del programma proprio Giuseppe, che ha voluto in questo modo fare una sorpresa alla moglie. Rimasto senza lavoro, da circa tre anni i suoi tre figli non ricevono i regali di Natale, con l’uomo che ha spiegato di ritrovarsi a dover fare i conti con qualche difficoltà dal punto di vista economico.

Maria ha accettato l’invito e la conduttrice del programma ha letto una lettera da parte di Giuseppe: “Quando mi licenziano non te lo dico mai. Mi rintano nell’officina di papà a piangere. Non riesco a capacitarmi di non riuscire a portare a casa ciò che serve alla mia famiglia. So che guardandomi negli occhi capisci il mio dolore.

Io sono un fabbro, ho a che fare con materiali solidi, ma l’amore che ho per voi è la cosa più solida che ho nella vita. Non sono riuscito a darvi un futuro sereno e a volte penso di non meritarvi, siete così meravigliosi. Sono stato un padre e un marito non eccellente dal punto di vista economico, ma non ho mai desiderato altro che voi”.

Per poi aggiungere: “Mi sono innamorato dei tuoi occhi castani, del tuo carattere tenero e timido e non mi importava che tu avessi già una figlia, Michela. Ogni sera fantastichiamo e sogniamo il nostro futuro insieme, ma quando apriamo gli occhi mi rendo conto che non riesco a darti il futuro che vorrei”. Giuseppe ha anche dovuto vendere le fedi e proprio per questo motivo ha voluto fare una bellissima sorpresa alla moglie. La donna, infatti, ha aperto uno scrigno contenenti le fedi nuziali che l’uomo è riuscito a ricomprare. Maria, quindi, piacevolmente sorpresa, ha subito messo la fede al dito.

La sorpresa di Stefano De Martino

Poco dopo è sceso dalle scale Stefano De Martino per fare una sorpresa alla signora Maria. L’ex protagonista di Amici ha quindi dichiarato: “Giuseppe non essere geloso. Ho fatto una fatica perché la vostra storia mi ricorda la mia infanzia. Ricordo le gocce di pioggia che cadevano nelle bacinelle in casa quando pioveva. Mi ricordo quando sono andato al banco dei pegni, a 18 anni, per vendere due catenine d’oro per prendere il treno per andare a fare i provini di Amici. Ricordo l’immensa sofferenza di mio padre, sapendo di non potere dare tutto quello di cui ha bisogno un figlio. Io so che l’amore riempie la vita. Me l’hanno insegnato i miei genitori. Quando non avevo nulla, sentivo di avere tutto. Lui è un grande lavoratore e tu sei una donna straordinaria“.

Ha quindi proseguito: “La mia vita è cambiata grazie a Maria, sono andato a riprendere le catenine d’oro. Ho frequentato ambienti benestanti e ho conosciuto un sacco di persone che hanno belle case, belle macchine, una bella vita, ma nessuno ha la vostra vita, piena di stima, rispetto e dignità. Forse è una frase banale, ma dopo la pandemia ci siamo resi conto che tutto ciò su cui possiamo contare sono i nostri affetti. Voi siete una famiglia ricca, vi auguro di restare così per sempre“.

Ma non solo, De Martino ha portato dei doni per i figli della coppia e regalato il cappello di un elfo. “Grazie a questo cappello e al suo contenuto, la vostra famiglia potrà passare dei momenti migliori e spero sia l’inizio di una nuova vita”, ha affermato il conduttore, con Maria che dopo aver guardato nel cappello è scoppiata a piangere. Le sorprese per Maria e Giuseppe, però, non sono finite qui. Poco, dopo, infatti, un uomo ha offerto un lavoro a Giuseppe: “Serve qualcuno che si occupi dell’assistenza a un nuovo edificio. Sono qui per offrirti un lavoro con un contratto a tempo indeterminato, avrai la tredicesima, la quattordicesima e le ferie”.