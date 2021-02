Ospite a Verissimo, Belen Rodriguez ha ripercorso la storia d’amore con Antonino Spinalbese, il rapporto con l’ex-marito e la gioia per la nuova gravidanza.

La showgirl argentina Belen Rodriguez è stata ospite a Verissimo, nel corso della puntata andata in onda nel pomeriggio di sabato 20 febbraio. In questo contesto, ha ripercorso i momenti più importanti della sua vita privata raccontando l’esperienza vissuta con l’ex-marito Stefano De Martino, l’amore ritrovato e condiviso con Antonino Spinalbese e la nuova gravidanza.

Verissimo, Belen Rodriguez e il colpo di fulmine

Nello studio di Verissimo, affiancata dalla conduttrice Silvia Toffanin, Belen Rodriguez ha scelto di condividere particolari relativi alla nascita della relazione con il fotografo e hair stylist 26enne Antonino Spinalbese.

A proposito del primo incontro avvenuto tra i due, la showgirl ha ammesso: «È stato un colpo di fulmine. Quando ho conosciuto Antonino non so se ero pronta per un nuovo amore, ma ero sicuramente pronta a voltare pagina.

Appena l’ho visto, ho pensato “wow, che bel ragazzo” ma, quando ho scoperto l’età, mi sono detta di stare ferma. Una delle frasi, però, che mi ha saputo rasserenare è che l’età non fa la persona. Poi abbiamo chiacchierato… non so per quante ore, credo per quattro giorni di fila e mi sembrava veramente di conoscerlo da una vita. E non ho mai creduto, perché io sono scettica, nella reincarnazione ma dalla prima volta e ancora tutt’ora, quando sento il suo profumo, mi sembra di conoscerlo da sempre.

Lo diciamo di continuo, pensiamo di conoscerci da cent’anni».

Belen: “Antonino è un uomo gentile e maturo”

Belen Rodriguez ha, poi, descritto a Silvia Toffanin l’indole estremamente particolare del compagno e ha spiegato come la maturità del 26enne sia riuscita a farla innamorare, nonostante i dubbi iniziali. La donna, infatti, ha rivelato: «Quando ho capito che mi stato innamorando, mi sono anche preoccupata e mi sono chiesta se fosse un sentimento vero, venendo io da una storia molto importante ma, invece, era tutto reale. Antonino è un uomo gentile, un uomo di altri tempi. Mi rende felice da quando mi sveglio a quando vado a letto. – e aggiunge – Lui è figlio di genitori separati e suo papà è venuto a mancare, quindi ha fatto da papà alle sue sorelle ed è stato un punto di riferimento importante per sua mamma. Oltre a essere molto maturo, è molto rispettoso nei confronti di mio figlio. Rispetta tantissimo il ruolo di Stefano. È una persona con dei valori che veramente vedo raramente».

In merito al suo rapporto con il fotografo, inoltre, la showgirl si è confidata dichiarando di sperare che la loro storia duri «per sempre» in quanto, anche se riconosce di non essere pronta per un secondo matrimonio, «lui mi sposa ogni giorno».

La gioia per la seconda gravidanza

La modella argentina ha ribadito anche la sua felicità e quella del compagno Antonino per l’imminente arrivo della loro prima figlia, che nascerà tra la fine del mese di maggio e l’inizio del mese di giugno 2021.

Rispetto alla gravidanza – la seconda dopo quella conclusasi con la nascita di Santiago, avuto nel corso del matrimonio con Stefano De Martino –, Belen Rodriguez ha affermato: «Diventare mamma per la seconda volta vuol dire fare un viaggio diverso perché la prima volta tu non sai cosa stai facendo o a cosa stai andando incontro mentre la seconda volta sai perfettamente la fine che farai. Quindi sto vivendo questa seconda gravidanza con molta più consapevolezza e questo mi piace».

Inoltre, la showgirl – che realizzerà finalmente il suo sogno di essere madre di una femminuccia – ha rivelato il nomescelto per la bimba che si chiamerà Luna Marie.

La fine della storia con Stefano De Martino

Durante la sua partecipazione a Verissimo, infine, Belen Rodriguez ha ricordato il rapporto con l’ex-marito Stefano De Martino. Ripercorrendo il matrimonio ormai finito e la seconda possibilità che la coppia aveva provato a darsi, la modella argentina ha ammesso: «Sono stata triste per un bel po’ di tempo e, in questi casi, non ti può aiutare nessuno tranne che te. I soldi e la fama non fanno veramente la felicità. Quando ho saputo della fine di questa importante storia d’amore non è stato come il primo divorzio, era un po’ una morte preannunciata. È stato un amore che mi ha dato tanto ma che mi ha fatto anche soffrire. Per quanto sia stata determinata nel dare una seconda possibilità sia all’amore, perché c’era, che alla famiglia. Dopo la fine di questa storia, ero in una fase di accettazione. Una fase in cui avevo chiuso un cerchio che ha portato tantissime cose belle, ma anche tanto dolore».