Dayane Mello ha avuto una crisi durante la notte, in cui ha confessato di amare Rosalinda Cannavò.

Quella di quest’anno è stata l’edizione del Grande Fratello Vip più lunga in assoluto e di conseguenza anche più pesante e più stressante per i concorrenti. A molti di loro, però, è servita moltissimo per conoscersi meglio. Un’esperienza molto intensa è stata, per esempio, quella di Dayane Mello e di Rosalinda Cannavò.

Dayane Mello in crisi

Dayane Mello ha affrontato questo reality con grande spirito, decidendo di rimanere nella casa anche dopo il lutto importante che l’ha colpita. Rosalinda Cannavò ha mostrato tutta la sua fragilità e ha deciso di togliersi la maschera che era stata costretta ad indossare.

Tra le due è nata un’amicizia davvero importante e totale, che le ha spinte a dichiarare amore reciproco, anche se Rosalinda ha più volte sottolineato che era un’amicizia. Da qualche settimana l’attrice ha iniziato una relazione con Andrea Zenga, allontanandosi di conseguenza da Dayane Mello. La modella non l’ha presa per niente bene e la sua reazione è stata davvero pesante. Durante la scorsa notte, la concorrente è scoppiata a piangere, lasciandosi andare ad una profonda crisi, dovuta probabilmente alla consapevolezza di tutto quello che ha vissuto in questi mesi.

“Non capisco più niente, voglio morire” ha dichiarato Dayane Mello tra le lacrime, in giardino, mentre era in compagnia di Pierpaolo Pretelli. Il ragazzo ha cercato di consolarla, facendole notare che è una donna molto forte. “Non ti rendi conto di che forza hai avuto a restare qui dentro con il dolore che stai attraversando e quanta forza hai dato a noi. Ti adorano tutti per il coraggio che stai dimostrando, non devi pensare il contrario. La gente ti ama per la forza che hai. Il tuo passato ti ha reso così, ti sei dovuta creare da sola, tutto ciò che hai è grazie a ciò che sei. Torni a casa con un grande dolore ma col sorriso per riabbracciare Sofia. Manca una settimana, dai” ha dichiarato Pierpaolo Pretelli. Dayane ha ammesso di essere molto provata anche dal rapporto con Rosalinda, con cui ha avuto un chiarimento. “Perché io la amo, io amo Rosalinda” ha confessato Dayane Mello a Pierpaolo Pretelli.