In seguito all’eliminazione del Grande Fratello Vip, Giulia Salemi ha deciso di togliere il follow su Instagram a Rosalinda Cannavò e a Francesco Oppini.

Nella serata di venerdì 19 febbraio, è andata in onda la 41esima puntata della quinta edizione del Grande Fratello Vip, nel corso della quale è stata decretata l’eliminazione dal famoso reality di Giulia Salemi. Poco dopo la sua esclusione dal programma, l’influencer italo-persiana ha deciso di annullare il follow, su Instagram, a due ex-concorrenti con i quali ha condiviso gli ultimi mesi.

GF Vip, Giulia Salemi: tolti due follow da Instagram

Nonostante il consenso e la popolarità riscossi durante la partecipazione al GF Vip, Giulia Salemi è stata costretta a lasciare il GF Vip nella serata di venerdì 19 febbraio, in quanto i telespettatori hanno preferito tenere in gara Stefania Orlando.

Uscita dalla porta rossa della casa di Cinecittà, l’influencer italo-persiana ha deciso sfoltire i follow del suo account Instagram ufficiale, revocando la spunta a Rosalinda Cannavò e a Francesco Oppini.

Giulia Salemi, d’altronde, ha più volte ribadito di non essere capace di separare quanto avveniva all’interno della casa dalla vita reale. La decisione dell’influencer, pertanto, si sviluppa in piena coerenza con quanto già precedentemente dichiarato ed evidenzia il malessere provato in seguito alla “nomination di massa” ricevuta in occasione della 40esima puntata del reality Mediaset.