Oroscopo settimanale di Paolo Fox dal 22 al 28 febbraio 2021

Amore e lavoro: Paolo Fox spiega come evolveranno i parametri secondo il suo oroscopo nel periodo settimanale dal 22 al 28 febbraio 2021.

Come di consueto Paolo Fox ha reso note le previsioni per l’oroscopo settimanale dal 22 al 28 febbraio 2021: qui i dettagli con i segni più fortunati del periodo.

Oroscopo settimanale Fox dal 22 al 28 febbraio 2021

Secondo l’astrologo i segni che godranno di maggiore fortuna saranno Gemelli, Cancro, Bilancia, Acquario e Pesci, tutti con un punteggio pari a cinque su cinque.

Ariete

Con queste stelle è difficile che non capiti un incontro ed è possibile anche trasformare un’amicizia in qualcosa di più. Quanto alle coppie, anche quelle più forti dovranno cercare di superare un piccolo problema tra lunedì e martedì.

Toro

Piano pian si sistemano tante cose e ciò significa che stanno per rinascere le emozioni più belle. Per ciò che riguarda il lavoro, nulla deve essere affidato al caso e ogni mossa deve essere studiata con cura, soprattutto se riguarda le finanze.

Gemelli

I sentimenti possono rinascere in questa settimana. É importante essere attenti e disponibili nei periodi che le stelle indicano come positivi a livello sentimentale e giocare in difesa è l’ultima cosa da fare. Recupero buono nella giornata di giovedì.

Cancro

Non si esclude che i nati sotto questo segno possano innamorarsi ancora dato che giovedì Venere inizia un transito positivo Quanto al lavoro, in questo nuovo anno arriverà il successo e si ha la possibilità di cambiare situazioni che non piacciono.

Leone

Non si può dire che questo mese di febbraio sia andato bene con le relazioni e il risultato finale dipende anche dal tipo di rapporto che si sta vivendo. Ma l’invito è quello di stare tranquilli: se esistono comprensione e affetto, ogni problema sarà risolto.

Vergine

É una situazione particolare per i sentimenti: se il proprio cuore è solo da tempo è probabile che servano almeno altre quattro settimane di tranquillità prima di tornare a pensare all’amore. Se c’è una persone Sagittario o Pesci che in questi giorni non è particolarmente romantica, non è escluso che si chiedano chiarimenti.

Bilancia

I rapporti con i segni dell’Acquario o dei Gemelli possono diventare ancora più interessanti. Il consiglio è comunque quello di non chiudere le porte a nessuno. Sul lavoro ci sarà una chiamata, qualcosa di importante, la definizione di un nuovo ruolo.

Scorpione

Non è facile mantenere la calma: bisogna tenere presente che si ha una grande voglia di amare ma anche molta paura di incappare in qualche errore. Per chi vuole mettersi in gioco, Venere tornerà favorevole da giovedì e si apriranno due settimane promettenti.

Sagittario

Non ci si può trascinare in storie che non ci si sente, un po’ perché si è sempre sinceri con se stessi e un po’ perché Venere inizia un transito controverso. Se in certe giornate si vivranno dei ripensamenti non sarà un caso perché dopo venerdì l’amore chiederà chiarezza.

Capricorno

Il fatto che Venere torni favorevole è di buon auspicio per i nati sotto questo segno. Quanto al lavoro, nonostante si sia sempre puntuali, non è escluso che lunedì e martedì ci sia qualche piccolo battibecco per un ritardo.

Acquario

Le coppie che stanno insieme da tempo dovrebbero cercare di ritrovare un po’ di attrazione fisica. Quelli che invece avevano lasciato il certo per l’incerto non torneranno sicuramente sui propri passi con queste stelle rivoluzionarie.

Pesci

Il cielo non presenta influssi contrastanti: se c’è stata una separazione ora si accetta quello che è accaduto. Quanto alla situazione professionale entro la metà di marzo potrà arrivare una buona novità: idee e progetti saranno infatti favoriti in primavera.