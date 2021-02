Dopo il grande successo del Gf Vip 5, Mediaset starebbe pensando a uno spin-off dove tutti i concorrenti potrebbero tornare nella Casa

La quinta edizione del Grande Fratello Vip, in procinto di concludersi, ha riscosso un successo a dir poco strepitoso. Gli alti ascolti registrati dal popolare reality show hanno peraltro convinto Mediaset a prolungarlo più volte, mentre adesso qualche voce di corridoio sta già spifferando cosa potrebbe succedere dopo la finale del 1° marzo 2021.

Le dinamiche interne della Casa hanno fatto conoscere l’estro di Tommaso Zorzi, la dolcezza di Stefania Orlando e la singolarità di Maria Teresa Ruta. Ma a piacere ai telespettatori sono state anche le storie d’amore tra Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi e tra Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò. Per non parlare poi della particolarissima personalità di Dayane Mello, che ha saputo costruire rapporti davvero unici, ma anche tante rivalità.

Proprio per non lasciare così tanti spunti in sospeso, il Biscione starebbe dunque pensando di programmare uno spin-off del Gf Vip, dove tutti i concorrenti potrebbero tornare nella magione romana.

In questo modo avrebbero modo di appianare le diatribe rimaste in sospeso, in un’idea che sta facendo parecchio gola al popolo del web.