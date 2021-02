Massimiliano Morra ha ammesso di non credere che l’avvicinamento di Rosalinda e Zenga sia reale, parlando addirittura di strategia

Nella casa del Grande Fratello Vip, Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga stanno continuando ad approfondire sempre più la loro conoscenza. Il legame tra i due gieffini, esploso a pochi giorni dalla fine del reality, ha tuttavia sollevato non poche polemiche.

Soprattutto l’attrice messinese è stata accusata di non aver rispettato il suo rapporto con l’ex fidanzato Giuliano, nonché di aver ideato una precisa strategia per assicurarsi un posto in finale. Di quest’ultimo parere è anche Massimiliano Morra, che ospite a Live – Non è la D’Urso ha chiarito la propria opinione sull’ex collega della Ares.

Massimiliano Morra concorda con Dayane sulla storia Rosalinda-Zenga al #GFVip! La fine di #Rosmello è tutta una strategia?#noneladurso pic.twitter.com/I9P0dFnJIl — Live – Non è la d’Urso (@LiveNoneladUrso) February 21, 2021

Entrato nella magione romana come ex fidanzato di Adua Del Vesco, ben presto la finta “favola d’amore” tra Morra e l’attrice si è svelata una montatura scritta ad arte. Uscita dunque allo scoperto, Rosalinda ha deciso di riprendersi la sua libertà, dichiarando di voler continuare a vivere serenamente accanto al connazionale Giuliano. Poi però si è lasciata andare alla passione con Andrea Zenga, provocando scetticismo anche nello stesso Massimiliano.

L’attore ha infatti ammesso di non credere nell’avvicinamento della collega con Zenga: “Lei è entrata dicendosi innamoratissima del suo fidanzato.

Caso strano, 10 giorni prima della finale perde la testa per Andrea. Sinceramente mi sa di strategia, non la vedo presa”.