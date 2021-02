Dopo l'addio all'Isola dei Famosi Alessia Marcuzzi potrebbe presto tornare alla conduzione di uno storico show tv.

Stando ai rumor in circolazione dopo l’addio all’Isola dei Famosi Alessia Marcuzzi potrebbe tornare al timone di un altro famoso (e storico) show televisivo.

Alessia Marcuzzi: un nuovo programma tv

Alessia Marcuzzi, secondo indiscrezioni, potrebbe presto prendere il timone di Scherzi a parte, lo storico show Mediaset (che, nella sua ultima edizione, era stato condotto da Paolo Bonolis).

Nel 2020 Alessia Marcuzzi ha detto addio all’Isola dei Famosi che infatti, dalla prossima nuova stagione, sarà condotto da Ilary Blasi. Al momento non è chiaro se e quando il programma prenderà il via e la conduttrice, dopo l’addio allo show dei naufraghi, ha fatto sapere di volersi dedicare ai suoi progetti di benessere (come il suo brand di prodotti di bellezza).

Nel frattempo a marzo prenderà il via la nuova edizione dell’Isola dei Famosi, e Ilary Blasi ha già confermato il cast composto da 16 naufraghi (tra personaggi inediti e noti volti tv).

L’ultima edizione del programma, condotta da Alessia Marcuzzi, era stata ricca di polemiche (come il cosiddetto canna-gate e il confronto tra Fabrizio Corona e Riccardo Fogli). In molti hanno ipotizzato che la conduttrice avesse detto addio alla conduzione dello show proprio per lo stress derivato dalle numerose bufere che l’avevano travolta, ma tale voce non è mai stata confermata. In seguito la Marcuzzi ha condotto Temptation Island, e in tanti non vedono l’ora di sapere quando tornerà al timone di un famoso show televisivo.