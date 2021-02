Il rapper Clementino ha aggiornato i fan sulle sue condizioni in seguito all'operazione da lui subita.

Il rapper Clementino si è sottoposto ad un intervento e sui social ha fornito delucidazioni ai fan sulle sue condizioni di salute.

Clementino: l’operazione

Il rapper Clementino ha aggiornato i fan sulle sue condizioni di salute all’indomani del delicato intervento da lui subito in una clinica di Avellino.

“Ieri ho subito un piccolo intervento ad Avellino. Tutt appost!!”, ha scritto il rapper, mostrandosi sollevato e sorridente in un letto d’ospedale e ringraziando tutti coloro che, in questi giorni, gli sono stati accanto o gli hanno espresso la loro vicinanza.

Tra i colleghi anche Lorenzo Jovanotti, Francesca Manzini e Franco Ricciardi, che nei commenti al post di Clementino gli hanno espresso il loro affetto e la loro vicinanza. Al momento il rapper non ha svelato i motivi dell’intervento da lui subito, ma ha rassicurato tutti sulle sue condizioni: molto presto potrà lasciare la clinica in cui è ricoverato e fare ritorno a casa. “Grazie dottore Domenico Marra, dottore Pasquale Scafuri, e tutto lo staff medico e paramedico della Clinica Malzoni Avellino.

Intanto vi aspetto alle 21 su Rai2 per Stasera tutto è possibile”, ha scritto nel suo post via social l’artista ringraziando i medici e gli specialisti che si sono presi cura di lui in ospedale.

Classe 1982 Clementino è nato proprio ad Avellino, dove tuttora risiede il resto della sua famiglia. Il suo primo album, Napolimanicomio, è uscito nel 2006. Oggi per gli amanti del rap il nome di Clementino è uno dei più noti della scena italiana, e nel corso della sua carriera il rapper ha collaborato con innumerevoli artisti.