Giulia Salemi ha conquistato i fan del GF Vip sfoggiando un abito elegante realizzato da un suo amico stilista.

Durante la diretta del 22 febbraio al Grande Fratello Vip Giulia Salemi ha attirato l’attenzione su di sé grazie ad un abito a pois a dir poco appariscente.

Giulia Salemi: l’abito a pois

Nella sua prima diretta da ex concorrente del GF Vip Giulia Salemi è tornata a conquistare il pubblico televisivo con un look da capogiro: l’influencer ha scelto un minidress dell’amico stilista Matteo Evandro: l’abito, composto da un ampio scollo a barca e maniche a sbuffo, lasciava scoperte le lunghe gambe dell’influencer (che, ai piedi, ha scelto di “riciclare” un paio di sandali Casadei dal valore di 650 euro).

Il prezzo della mise non è dato sapere, ma Evandro è un vecchio amico dell’ex gieffina (e infatti erano stati da lui realizzati anche altri abiti da lei sfoggiati al GF Vip, oltre a quelli dallo spacco vertiginoso da lei indossati sul red carpet di Venezia).

In tanti non vedono l’ora di sapere cosa indosserà Giulia nelle puntate finali del programma visto che, durante la sua esperienza al Grande Fratello Vip, ha saputo sfoggiare alcuni look a dir poco seducenti. Presto l’influencer potrà riabbracciare il fidanzato, Pierpaolo Pretelli, rimasto all’interno della Casa in attesa della finale. I due sembrano essere più innamorati che mai e Giulia Salemi ha fatto sapere che starebbe progettando di trasferirsi temporaneamente a Roma per poter stare accanto all’ex velino (che, nella Capitale, ha suo figlio Leonardo).