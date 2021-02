Andrea Zenga ha condiviso il suo primo messaggio via social dopo l'eliminazione al GF Vip, ma non ha menzionato Rosalinda.

Una volta uscito dal Grande Fratello Vip Andrea Zenga ha ringraziato i suoi fan via social ma non ha riservato alcuna parola a Rosalinda Cannavò, con cui da poche settimane ha dato inizio a una liaison.

Andrea Zenga dopo l’eliminazione

Dopo la sua eliminazione dal Grande Fratello Vip nella diretta del 22 febbraio, Andrea Zenga ha realizzato una serie di stories per ringraziare i suoi fan. Con grande dispiacere dei suoi followers, l’ex gieffino non ha speso alcuna parola per Rosalinda Cannavò, attualmente in nomination insieme a Stefania Orlando. Sarà lei la prossima a lasciare la casa del Grande Fratello Vip?

Durante la diretta ha generato grande clamore la nomination di Dayane Mello nei confronti di Rosalinda a seguito del confessionale in cui, per la prima volta, rivelava il suo amore per l’attrice.

L’attrice non ha mai preso in considerazione l’idea di avere un rapporto con l’amica, specie ora che con Zenga è sbocciata una liaison all’interno della casa. Prima dell’addio del figlio di Walter Zenga all’interno del programma, Rosalinda gli aveva dedicato una romantica lettera e i due sembrano intenzionati a continuare la loro storia anche al di fuori della Casa. Rosalinda Cannavò ha chiuso la sua storia con Giuliano Condorelli, il fidanzato a cui era legata da oltre 10 anni e che per mesi l’ha attesa all’esterno della Casa del reality show.

Anche Andrea Zenga ha a sua volta confessato i suoi sentimenti per l’attrice: a suo dire Rosalinda sarebbe la prima ragazza per cui avrebbe provato qualcosa a seguito della sua rottura da Alessandra Sgolastra. La storia tra i due è destinata a durare?