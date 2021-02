Dall'01.00 alle 09.00 la diretta del Gf Vip è stata interrotta.

Polemiche sul web a seguito della decisione del Grande Fratello Vip di sospendere la diretta nella notte tra il 23 ed il 24 febbraio, nella fascia oraria dall’01.00 alle 09.00. La giustificazione data sui profili social del reality show non ha convinto i telespettatori.

Gf Vip, diretta interrotta: il motivo

“A causa di interventi tecnici programmati il collegamento con la casa del Gf Vip non sarà disponibile dall’01.00 alle 09.00″. Lo ha annunciato la produzione tramite i canali ufficiali. Una ulteriore novità rispetto a quella della scorsa puntata. Lunedì 22 febbraio, infatti, Alfonso Signorini ha comunicato che fino all’1 marzo, giorno della finale, la diretta andrà in onda in differita di qualche minuto.

Probabilmente per evitare la messa in onda di spiacevoli scene come accaduto in precedenza.

La polemica sul web

L’interruzione del collegamento nella notte, tuttavia, non è stata accettata di buon grado dal pubblico. Tanti commenti polemici sotto l’annuncio. In molti credono che non si tratti di una scelta dettata da motivi tecnici, bensì strategici. In particolare, gli utenti credono che si vogliano proteggere alcuni concorrenti. Le dinamiche più interessanti infatti si svilupperebbero proprio nella notte.