Lodo Guenzi sulla compagna misteriosa: “Con lei sto molto bene”

Lodo Guenzi, il frontman de Lo Stato Sociale, gruppo in gara tra i Big al Festival di Sanremo 2021, ha rivelato di avere una compagna misteriosa.

Il frontman bolognese de Lo Stato Sociale, Lodovico “Lodo” Guenzi, parteciperà con il suo gruppo al 71esimo Festival di Sanremo nella categoria Big con il brano Combat Pop. L’edizione 2021 del Festival si avvicina e, di conseguenza, aumenta anche la curiosità nei confronti delle vite private degli artisti in gara.

Lodo Guenzi, la storia d’amore con una compagna misteriosa

Il 34enne Lodo Guenzi ama definirsi come “l’anima romantica” della band: tuttavia, è disposto a fare di tutto pur di tutelare e proteggere la sua vita privata dalle speculazioni tipiche del mondo del gossip. L’impegno del cantante de Lo Stato Sociale, però, non ha evitato che trapelasse la notizia in merito a una sua intensa storia d’amore vissuta con una donna misteriosa, della quale il 34enne non ha voluto svelare l’identità.

Nel 2018, intervistato da Vanity Fair, Lodo Guenzi aveva già dichiarato di essere sentimentalmente impegnato e di avere al suo fianco una compagna che lo rendeva immensamente felice, condividendo insieme il quotidiano. A questo proposito, aveva raccontato: «Oggi forse sono allo scatto definitivo, sto molto bene con una persona».

La donna misteriosa si troverebbe a Bologna, città d’origine del frontman alla quale il cantante è estremamente legato.

L’ideale di donna del frontman de Lo Stato Sociale

Tempo addietro, sul suo account Instagram ufficiale, Lodo Guenzi aveva dimostrato di avere le idee molto chiare sul tipo di compagna che avrebbe desiderato al suo fianco: «Io vorrei accanto una donna che non rinuncia mai a un lavoro, un’opportunità, un viaggio o altro per me. Mai».

Rispetto al rapporto con il gentil sesso vissuto da tutti i membri della band, invece, nel corso di un’intervista rilasciata nel 2018 alla rivista Elle, il frontman aveva spiegato come la popolarità avesse influito nei rapporti interpersonali: «Il nostro mestiere è complicato, ricevi tante attenzioni che possono deviarti ma, nel caos, devi mantenere lucidità».

In tempi più recenti, poi, il 34enne bolognese ha affermato che tutti i membri del gruppo sono attualmente fidanzati e che spesso le relazioni e i sentimenti vissuti animino i testi dei brani composti: «Capita che l’idea principale arrivi da uno. Ci sono tante canzoni dedicate a tante ragazze diverse. Ma la libertà è sicuramente la donna che abbiamo amato di più».

