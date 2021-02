Nicola Vivarelli ha spiegato perché i suoi profili ufficiali sono improvvisamente spariti dai social.

Nicola Vivarelli, ex volto di Uomini e Donne ed ex cavaliere di Gemma Galgani, ha spiegato i motivi della sua improvvisa assenza dai social.

A svelarlo è stato lo stesso ex cavaliere, che attraverso un nuovo account via social ha rivelato: “Mi hanno hackerato il profilo, quindi ho avuto qualche problemino, diciamo”, ha ammesso. Dopo la sua prima esperienza al trono di Uomini e donne Nicola Vivarelli, di professione ufficiale della marina, è partito per lavoro. A quanto pare durante il suo viaggio in nave il cavaliere non avrebbe comunque smesso di seguire le vicissitudini delle persone conosciute all’interno del dating show e, a seguire, avrebbe preso le difese di Gemma Galgani (che, negli ultimi mesi, è stata al centro di una travagliata liaison con Maurizio Guerci).

Molto presto Nicola tornerà al programma di Maria De Filippi e tanti si chiedono se, finalmente, riuscirà a trovare l’amore. All’interno del dating show per alcuni mesi Nicola ha corteggiato Gemma Galgani, ma alla fine la loro eccessiva differenza d’età ha fatto desistere la dama del trono over. Oggi sembra che i due siano riusciti a mantenere buoni rapporti e in tanti sono curiosi di sapere se, prima o poi, ci saranno novità anche sul loro rapporto d’amicizia.