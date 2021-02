Raffaella Mennoia si è dovuta sottoporre a un altro intervento chirurgico, e lei stessa ha aggiornato i fan sulle sue condizioni.

Raffaella Mennoia, braccio destro di Maria De Filippi e autrice di Uomini e Donne, ha rivelato attraverso i social di essersi dovuta sottoporre a un doloroso intervento chirurgico.

Raffaella Mennoia in ospedale: le sue condizioni

Raffaella Mennoia ha svelato attraverso i suoi canali social di aver trascorso gli ultimi 4 giorni in ospedale.

L’autrice di Uomini e Donne non ha svelato i motivi del suo ricovero ma ha affermato che l’operazione sarebbe stata piuttosto dolorosa: “Ciao a tutti oggi sono finalmente a casa dopo 4 giorni in ospedale, dove sono stata operata. Non è purtroppo il primo intervento chirurgico che affronto ma questo è stato molto doloroso… i prossimi giorni saranno di ripresa e non vedo l’ora di tornare alla mia vita”, ha scritto.

A sostenerla, come sempre, è stato il compagno Alessio Sakara.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da RAFFAELLA MENNOIA (@raffaellamennoia)

Non è la prima volta che Raffaella Mennoia è costretta a sottoporsi a un intervento chirurgico: in passato lei stessa ha rivelato attraverso i social di essersi sottoposta a un’operazione per far rimuovere la sua tiroide.

In questo caso l’autrice tv non ha svelato dettagli sull’intervento subito, ma ha confessato di essere impazienti di poter tornare ad occuparsi dei suoi programmi tv. Tra i commenti al suo post in tanti, tra amici e colleghi, le hanno fatto gli auguri per una pronta guarigione (tra loro anche Sophie Codegoni, Leonardo Greco, Francesco Monte, Alessandra Amoroso e Gemma Galgani).