Naomi Campbell non sarà più presente al Festival di Sanremo 2021 a causa delle norme anti-Coronavirus degli Stati Uniti.

La Venera Nere Naomi Campbell ha rifiutato l’invito al Festival di Sanremo 2021 a causa delle restrizioni dovute all’emergenza Coronavirus. Al suo posto sarà presente la top model Vittoria Ceretti.

Naomi Campbell assente a Sanremo 2021

Naomi Campbell avrebbe dovuto partecipare al Festival di Sanremo 2021 in qualità di co-conduttrice di Amadeus e invece, a causa delle nuove norme imposte negli States contro l’emergenza sanitaria, la supermodella avrebbe dato forfait quasi all’ultimo minuto.

Al suo posto sarà presente la modella Vittoria Ceretti, e inoltre Amadeus ha già annunciato che in ogni serata dello show sarà accompagnato da una co-conduttrice diversa. La co-conduttrice della prima serata del Festival sarà l’attrice Matilda De Angelis, mentre sul forfait della Venere Nera lo stesso Amadeus ha annunciato: “A causa delle nuove restrizioni Usa, che impongono la quarantena a chi arriva dai paesi Schengen e a cittadini non americani, la signora Campbell non potrà essere presente alla prima serata del Festival di Sanremo.

Sono state percorse molte ipotesi, ma nessuna ha reso possibile il rientro negli Stati Uniti in tempo per le attività programmate da Naomi”.

A causa dell’emergenza Coronavirus il Festival di Sanremo sarà per la prima volta “blindato”. Il Cts del Governo ha approvato un protocollo sanitario e organizzativo che stabilisce la completa assenza del pubblico all’Ariston, l’annullamento di eventi collegati allo show e misure di sicurezza (come tamponi obbligatori) per tutti i presenti alla competizione.