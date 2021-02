Chiara Ferragni ha lanciato il suo personalissimo uovo di Pasqua in edizione limitata: ecco quanto costa e dove acquistarlo

La Pasqua del 2021 riserva una grossa novità per i tanti fan della popolare imprenditrice digitale, in dolce attesa della sua secondogenita. Con un packaging rosa contraddistinto dall’inconfondibile occhio, la nuova trovata commerciale di Chiara Ferragni sta infatti già conquistando decine di sue ammiratrici.

mia madre mi ha comprato l’uovo di pasqua di chiara ferragni 💞 metà del ricavato va in beneficenza quindi mi fa ancora più piacere averlo ricevuto pic.twitter.com/G5Vz9L2yqT — Marti⁷ (@folklorve) February 23, 2021

Nelle sue IG stories, la nota influencer cremonese ha condiviso le foto delle sue prime follower che hanno già comprato il suo uovo di Pasqua. Nel mentre, la moglie di Fedez ha reso noto che i proventi delle vendite andranno in beneficenza a “I bambini delle fate”, associazione che si occupa del sostegno economico e sociale di bimbi con autismo e altre disabilità.

L’uovo super trendy di Chiara Ferragni, di finissimo cioccolato al latte, uscirà peraltro in formati diversi, dunque avrà anche costi differenti.

Il modello intermedio, dal peso di 280 grammi, avrà un prezzo tra i 12 e i 20 euro.

La versione più piccola da 150 grammi varierà tra i 4,99 euro e i 9,99 euro. Infine quella “deluxe”, disponibile in rosa o in azzurro, avrà un costo di 24,90 euro. Si tratta dunque di prezzi più o meno in linea con le uova di cioccolato di marca già in commercio. In edizione limitata, l’uomo pasquale della Ferragni sta già andando a ruba: per chi è interessato, è possibile acquistarlo in alcuni supermercati selezionati oppure su Amazon.