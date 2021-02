Dayane Mello ha rivelato di essere innamorata di Rosalinda Cannavò, ma una dichiarazione del passato accende la polemica.

È bufera su Dayane Mello per le dichiarazioni rilasciate dentro la casa del Grande Fratello Vip in merito al suo orientamento sessuale. La modella brasiliana, infatti, ha rivelato di avere avuto in passato delle relazioni sia con uomini che con donne e, in particolare, di essere stata innamorata di Rosalinda Cannavò.

“Era amore”, ha detto nel corso dell’ultima puntata. Pochi giorni prima, tuttavia, aveva pronunciato parole contrastanti.

Dayane Mello contro i bisex

Dayane Mello proprio dentro la casa più spiata d’Italia ha ammesso di non capire come i bisessuali e/o i pansessuali possano innamorarsi di persone di generi differenti: “Io non capisco. Com’è possibile che alla gente gli piacciano gli uomini e dopo le donne e poi gli uomini? Dite che è solo un modo di… cioè non lo capisco è“.

Lo aveva detto nel corso di una conversazione con Giacomo Urtis. Il chirurgo, infatti, le aveva confidato che un suo ex dopo la fine della loro relazione aveva sposato una donna.

La polemica sul web

A seguito delle rivelazioni dell’ultima puntata sul presunto amore tra Rosalinda Cannavò e Dayane Mello sul web è esplosa la polemica. In tanti hanno ripescato la clip in cui la modella brasiliana parla della bisessualità, criticandola aspramente per le dichiarazioni contrastanti.