Dimartino, l’amore per la compagna Michela Forte e la figlia Ninalou

Il cantautore siciliano Dimartino, in gara nei Big al Festival di Sanremo 2021, è legato alla fotografa Michela Forte, con la quale ha una figlia, Ninalou.

Il cantautore siciliano Dimartino parteciperà, in coppia con Colapesce, al 71esimo Festival di Sanremo nella categoria Big con il brano Musica Leggerissima. L’edizione 2021 del Festival si avvicina e, di conseguenza, aumenta anche la curiosità nei confronti delle vite private degli artisti in gara.

Dimartino, la relazione con la fotografa Michela Forte

Il cantautore Antonio Di Martino, noto con lo pseudonimo Dimartino, è una delle figure più apprezzate nel mondo della musica indie italiana. L’artista gareggerà tra i Big al Festival di Sanremo 2021 con il compaesano Colapesce: entrambi, infatti, sono originari della Sicilia.

Dimartino, nato a Palermo il 1° dicembre 1982, è estremamente legato alla propria terra d’origine ma vive da alcuni anni a Milano, insieme alla compagna Michela Forte e alla loro prima figlia Ninalou, nata nel 2017.

Il cantautore siciliano preferisce tenere lontana la sua vita privata dai riflettori e dal gossip: tuttavia, è certo che condivida la propria vita sentimentale e il quotidiano con la fotografa Michela Forte. La donna è autrice della maggior parte degli scatti che ritraggono l’artista come, ad esempio, la copertina dell’ultimo album di Antonio Di Martino, intitolato Afrodite.

Ninalou: il cantautore siciliano e la paternità

La storia d’amore che lega Dimartino alla compagna Michela Forte si è notevolmente rafforzata dopo la nascita, nel 2017, della piccola Ninalou, alla quale il padre ha dedicato l’album Afrodite.

A questo proposito, il cantautore ha raccontato che l’arrivo della figlia ha rappresentato una sorta di spartiacque sia nella sua vita che nella sua carriera musicale. Sin dal 2017, d’altronde, la paternità è diventata un terreno fertile dal quale attingere materiale per comporre le sue canzoni: «La notte che è nata mia figlia, – ha raccontato – uscendo per fumare una sigaretta, mi sono trovato a contemplare il Castello di Venere sul monte Erice e la fascinazione per quella visione mi ha permesso di approdare a un titolo definitivo, anche se il nome in sé esercitava su di me un notevole magnetismo».

In relaziona al nome della bambina, invece, Dimartino ha spiegato: «Nina viene da mia madre, Lou da Lou Reed, perché la mia compagna è una superfan dell’ex Velvet Underground».