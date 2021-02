Cecilia Capriotti è stata criticata da uno stilista che avrebbe creato l'abito da lei indossato al GF Vip.

Al Grande Fratello Vip Cecilia Capriotti ha sfoggiato un sensuale abito effetto nude e nella sua didascalia via social ha lasciato intendere che l’abito fosse di Dior. Lo stilista che ha realizzato l’abito sarebbe però un altro, e sui social ha scritto una replica infuocata.

Cecilia Capriotti: l’abito al GF Vip

Cecilia Capriotti è finita nell’occhio del ciclone per il sensuale abito da lei sfoggiato durante l’ultima diretta del GF Vip. La showgirl aveva mostrato il lussuoso vestito attraverso i social dove aveva taggato la famosa maison Dior, lasciando intendere quindi che l’abito fosse proprio del noto marchio francese. Poco dopo Ferdinand Stilista, che sarebbe il vero creatore dell’abito, ha scritto un post al vetriolo smascherando la Capriotti.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ferdinand Stilista / Stylist (@ferdinandconcept)

“Potete ben notare dal mio post che l’abito in questione è stato realizzato da me e indossato da lei ad aprile 2019. Abito personalmente disegnato, creato, cucito e consegnato a Milano alla su citata signora.

Stamattina quando tutti hanno segnalato la cosa, la signora mi ha anche dato del ridicolo privatamente, bloccandomi e cancellando tutti i commenti di segnalazioni fatti da moltissimi follower. Magicamente ora la didascalia è diventata GIOIELLI”, ha scritto lo stilista via social. Cecilia Capriotti si è giustificata affermando che la sua agenzia avrebbe creato il fraintendimento e a seguire ha affermato che lo stilista in questione si sarebbe comportato in maniera poco dignitosa cercando di ottenere solamente visibilità. La vicenda avrà ulteriori sviluppi?