Fausto Iannone ha scritto un post di cordoglio per la scomparsa di Fausto Gresini, stroncato dal Covid a 60 anni.

La scomparsa di Fausto Gresini (stroncato dal Covid a soli 60 anni) ha lasciato un vuoto enorme nel motomondiale e Andrea Iannone ha scritto un post via social per esprimere il suo cordoglio per l’ex pilota e dirigente sportivo.

Andrea Iannone piange Fausto Gresini

La morte di Fausto Gresini ha commosso e addolorato l’intero mondo sportivo. Il dirigente sportivo, ex pilota e due volte campione del mondo, è scomparso a 60 anni dopo 2 mesi di ricovero per Covid-19. Andrea Iannone ha scritto un post via social per ricordarlo: “Abbiamo sognato e lavorato, insieme. Non potevo ricevere notizia peggiore: ti porterò sempre nel cuore, Fausto”. Proprio Fausto Gresini avrebbe manifestato la sua vicinanza a Iannone dopo la sua squalifica per doping, avvenuta alcuni mesi fa.

La notizia della scomparsa di Fausto Gresini è stata data dal suo team con un comunicato ufficiale: “La notizia che non avremmo mai voluto darvi e che siamo costretti a scrivere.

Dopo due mesi di lotta al covid, Fausto Gresini ci lascia con 60 anni appena compiuti, Ciao Fausto”. Il dirigente sportivo era sposato e padre di 4 figli. In queste ore in tanti lo stanno omaggiando e ricordando via social, e molte delle persone a lui vicine sono ancora incredule per la sua tragica e prematura scomparsa, avvenuta a due mesi dal suo contagio da Coronavirus.